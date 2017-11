Regio vrijdag, 17 november 2017

‘Van Gansewinkel is geen bedrijf als ATF’ Drachten - Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland vindt de vergelijking tussen het voormalige ATF en het huidige Van Gansewinkel in Drachten niet terecht. Dat zegt hij naar aanleiding van de recente discussie over de vele overtredingen bij de Drachtster afvalverwerker Van Gansewinkel. ,,Het is een ander bedrijf, met een andere directie en een andere inrichting van het bedrijfsterrein.” Bij ATF ontstond in mei 2000 een grote brand waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Mensen in de omgeving werden destijds ziek van die giftige stoffen. Uit verschillende onderzoeken na de brand kwam naar voren dat in de jaren voorafgaand aan de brand verschillende overtredingen bij het bedrijf waren geconstateerd door de provincie, maar dat daarop niet adequaat was gereageerd. Die overtredingen vormden een van de oorzaken voor de brand. Bij Van Gansewinkel, het bedrijf dat ATF na de brand overnam, zijn de afgelopen drie jaar bij inspecties ook telkens overtredingen geconstateerd. Die overtredingen komen deels overeen met de overtredingen van destijds. ,,Ik ben op 15 juli begonnen als burgemeester in Smallingerland. Vlak na mijn benoeming ben ik op werkbezoek geweest bij een aantal risicovolle bedrijven in de gemeente, waaronder Van Gansewinkel. Ik heb gezien dat veel geďnvesteerd is in de inrichting van het terrein, dat daarbij rekening is gehouden met brandoverslag en dat er een state-of-the-art sprinklerinstallatie aanwezig is. Het geheel maakte op mij een solide en bonafide indruk.” Van Mourik sprak met de directie ook over overtredingen van de regels die bij inspecties naar voren komen. ,,Mij is verteld dat ze overtredingen direct aanpakken. Het geheel kwam op mij open en transparant over.” De praktijk is echter anders, bleek deze week uit onderzoek van deze krant. Overtredingen die in september 2016 zijn geconstateerd, waren begin dit jaar nog niet verholpen. Dat blijkt onder de ‘voorgenomen last tot dwangsom’ die de provincie begin 2017 oplegde. Lees meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 november

