Regio donderdag, 16 november 2017

Zeventien zerken aangetroffen in kerk Lollum Lollum - De Grêfskriftekommisje van de Fryske Akademy inventariseerde gisteren de grafstenen die bij de restauratie van de kerkvloer aan het licht kwamen. ,,Safolle stiennen yn ien kear, dat is seldsum.” Voor Melle Koopmans en Hessel de Walle is het noteren en archiveren van grafschriften in principe een routineklus. Als leden van de Grêfskriftekommisje van de Fryske Akademy worden ze er regelmatig op uitgestuurd om hun geoefende oog over oude zerken te laten gaan. Gemiddeld een paar keer per jaar, vaak tijdens een kerkrestauratie, komen er nog onbekende grafstenen aan het licht. Maar zo’n grote vondst in één kerk - de heren tellen zeventien zerken, twee wapenstenen en een altaarsteen - overkomt hen niet vaak. ,,Ik sjoch der echt fan op”, besluit De Walle na de inventarisatie verheugd. De zerken werden ontdekt toen bouwbedrijf Swart uit Eastermar de vloer open haalde in verband met restauratiewerkzaamheden. Vervelend vinden Bas de Boer, Fokke Veenstra en Wybren Prins de vertraging niet. Integendeel, ze beginnen zelf ook aardigheid te krijgen in het eeuwenoude erfgoed. Met de bouwlamp lichten ze de experts bij. ,,It is moai om te sjen wat men yn dy tiid op ‘e grêven skreau. It berop fan de ferstoarne bygelyks - dat is no hiel ûngebrûklik”, weet Prins. De klussers hebben wel vaker oude zerken gezien, dat is duidelijk. ,,Dit is de fjirde tsjerkeflier dy’t wy renovearje. Safolle stiennen as hjir ha wy noch net earder hân.” De Walle en collega Koopmans zijn deze woensdagochtend met vegers, beiteltjes en bouwlamp naar Lollum gekomen. De één noteert woordelijk de opschriften van de zeventien zerken, terwijl de ander alles op de foto zet. De gegevens gaan straks het online archief van de grafschriftencommissie in. ,,Wy ha no hast seistûzen Fryske grêfstiennen fan foar 1811 yn ús database opnommen.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 16 november 2017

