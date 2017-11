Regio donderdag, 16 november 2017

Oproep om intocht Sint leuk te houden Dokkum - Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel roept voor- en tegenstanders van Zwarte Piet op de landelijke sinterklaasintocht zaterdag in Dokkum niet te verstoren. De Stichting Nederland wordt Beter, die Zwarte Pieten racistisch vindt en ook bekend staat onder de naam Kick Out Zwarte Piet, heeft aangekondigd bij de intocht in Dokkum te komen demonstreren. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven, met als belangrijkste voorwaarde dat de intocht, die op de nationale televisie wordt uitgezonden, niet wordt verstoord. Volgens Waanders is er goed overleg met de demonstranten geweest. Zij lopen voordat de tv-uitzending begint een deel van de route, maken hun bezwaren kenbaar en gaan daarna naar een toegewezen plek. De burgemeester hoopt ook dat mensen in de regio die het niet met de demonstranten eens zijn respect hebben en tonen voor hun mening. ‘U hoeft het echter ook niet met deze standpunten eens te zijn, om elkaars mening te respecteren’, schrijft Waanders in de brief. Bij de jaarlijkse reguliere sinterklaasintocht in Dokkum komen de Pieten van de Sint Nicolaas Centrale Friesland. Ook dit jaar zal dat zo zijn. De NTR stuurt maar een beperkt aantal Pieten mee die bij de tv-uitzending horen. Dit jaar zullen ze volgens Waanders niet allemaal zwart geschminkt zijn. ‘Landelijk is er een trend ingezet en daarin gaan wij als gaststad mee, in goed overleg en met volle instemming. Doel is immers om voor alle kinderen in Nederland een mooie intocht te organiseren.’ De tv-uitzending van de intocht begint zaterdag om 12.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. ‘Samen hebben wij de sleutel in handen om er een schitterende intocht van te maken en Dokkum en onze regio van haar beste kant te laten zien, aan elkaar en aan de rest van Nederland’, besluit Waanders haar brief. Meer hierover in de papieren krant van 16 november 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties