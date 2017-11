Regio donderdag, 16 november 2017

Statenfracties willen ingreep bij Van Gansewinkel

Drachten - De VVD, de PvdA en de ChristenUnie in Provinciale Staten willen weten waarom er geen extra controles worden uitgevoerd bij afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten. De partijen stellen daarover schriftelijke vragen aan gedeputeerde Michiel Schrier, naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagbla d gisteren.

Deze krant meldde dat het bedrijf zowel in 2014, 2015 als 2016 na verschillende inspecties op de vingers is getikt vanwege overtredingen en geconstateerde verbeterpunten. Van Gansewinkel is een van de tien bedrijven in Fryslân die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). ,,Wij willen weten wat de procedures zijn voor een eventueel verscherpt toezicht en wat de criteria daarvoor zijn, want dit kan natuurlijk niet”, aldus Avine Fokkens van de VVD.

Geen extra toezicht

Ook de PvdA wil opheldering van gedeputeerde Michiel Schrier. Onder meer over waarom de provincie geen extra toezicht instelde bij Van Gansewinkel nadat het bedrijf drie jaar achtereen door de inspectie op de vingers is getikt, en waarom Schrier niet op vragen van het Friesch Dagblad wilde reageren. De partij maakt zich vooral zorgen over de herhaling van overtredingen in 2014, 2015 en 2016. Dat doet ook de ChristenUnie. ,,Dit is de zoveelste keer bij Van Gansewinkel. Normaal is het drie slag is uit, dus wij zijn benieuwd wat de provincie gaat doen”, aldus CU-Statenlid Richard Klerks.

CDA-Statenlid Wim Eilering daarentegen wil de aangekondigde inspecties bij Van Gansewinkel in december afwachten. ,,Het gevoel dat iedereen moet hebben is een gevoel van veiligheid. Ik wil dat de onderzoeksresultaten van de inspectie in december van dit jaar zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.”

Voorbeelden van overtredingen die zijn geconstateerd bij Van Gansewinkel zijn onder meer het onjuist etiketteren van gevaarlijke stoffen, een niet goed sluitende branddeur en het opslaan van gevaarlijke stoffen waar dat niet mag. Ook hield het bedrijf zich niet aan milieuvoorschriften en legde de provincie begin dit jaar een ‘voorlopige last onder dwangsom op’ aan het bedrijf omdat geconstateerde overtredingen uit 2016 nog niet waren hersteld.

