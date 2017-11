Economie donderdag, 16 november 2017

Sintrale As snijdt de weidekavel doormidden: alweer verhuizen

Hurdegaryp - Vele hobbels moesten er genomen worden om het melkveebedrijf van de familie De Hoop bij Quatrebras te kunnen verhuizen. De verhuizing was nodig door de aanleg van de Sintrale As. Procedures vertraagden het proces danig, maar volgende maand kan het vee toch over.

Het verkeer raast nu vlak langs de ligboxenstal van de familie De Hoop bij Quatrebras, een rotonde bij het erf leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en de weilanden achter de stal worden nu doorsneden door de Sintrale As. ,,Een verhuizing was noodzakelijk”, vertelt Hedzer de Hoop die met zijn broer Jan het familiebedrijf runt. ,,We weiden de dieren dag en nacht en waar we nu zitten is de ruimte veel kleiner geworden. De As snijdt dwars door de percelen.”

De ondernemers zijn ver voor de openstelling van de weg - een jaar geleden - begonnen met plannen voor nieuwbouw. Dat proces verliep nog niet zo gemakkelijk, zo schetsen de broers. Wat meespeelde was dat de gemeente in een eerdere fase op de plek waar nu de nieuwbouw verrijst een bedrijventerrein voor ogen had. Daar is intussen van afgezien maar het zorgde er wel voor dat het langer duurde voor aan de plek de bestemming veehouderijbedrijf kon worden gegeven.

Wat tot vertraging leidde was dat de familie aan het einde van het onteigeningstraject zat. Volgens de broers verliepen (gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsingen in het begin van de verwerving van de benodigde grond voor de Sintrale As snel. ,,Nadat de provincie kritiek kreeg vanuit Brussel in verband met mogelijke staatssteun, ging het aanmerkelijk moeizamer.”

Reacties: