Gewest Friesland gaat met vier rijders naar World Cup Leeuwarden - Er zullen komend weekeinde vier rijdsters van het Gewest Friesland van de schaatsbond KNSB starten bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. Door de afzegging van Jorien ter Mors, vanwege een rugblessure, zijn ook Sanne van der Schaar (Harlingen) en Mayon Kuipers (Heerenveen) toegevoegd aan de nationale selectie. Helga Drost (Akkrum) en Lotte van Beek (Heerenveen) completeren het gewestelijk kwartet. Gewestelijk schaatssters Sanne van der Schaar, Mayon Kuipers en Helga Drost profiteren van de afzegging van Ter Mors, die in Noorwegen op drie afstanden (500, 100 en 1500 meter) in actie zou komen. De uit Harlingen afkomstige Van der Schaar, die afgelopen weekeinde in Thialf nog reserve was, mag in Stavanger de dubbele sprint (1000 meter) schaatsen. Drost zou aanvankelijk één 500 meter rijden, maar de Akkrumse komt tijdens haar internationale debuut tussen de senioren nu dus twee dagen (op vrijdag en zaterdag) in actie. Mayon Kuipers (Heerenveen) vult het ene startplekje op de 500 meter dat vrij komt, omdat Marrit Leenstra uit Wijckel vanwege haar drukke programma slechts één keer in actie komt op de sprint. Vanwege rugklachten liet Ter Mors, olympisch kampioene op de 1500 meter, afgelopen weekeinde bij de World Cup in Heerenveen ook al de 500 meter schieten. Gisterochtend bij de krachttraining schoot het haar weer in de rug, waarna ze zich afmeldde voor de tweede wedstrijd in de wereldbekercyclus.

