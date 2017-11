Regio woensdag, 15 november 2017

Leeuwarden pakt ‘ondermijning’ aan

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden gaat samen met onder meer de Sociale dienst, de Milieudienst, de Belastingdienst en andere partners ondermijning te lijf. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat ondermijning, het vermengen van de ‘criminele onderwereld’ met de ‘normale wereld’, ook in Leeuwarden steeds meer voorkomt. Het gaat dan om bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld via bedrijven, het gebruik van winkels voor drugshandel of de inzet van makelaars en notarissen die betrokken worden bij criminele deals.

,,Ik kan geen aantallen noemen als het gaat om verdachte bedrijven of zeggen hoe erg het in Leeuwarden is. Het is overal, dus ook in Leeuwarden, want geld dat afkomstig is uit het criminele circuit moet worden witgewassen. Het onderzoek laat zien op welke terreinen het in Leeuwarden gebeurt maar het onderzoek is nog niet afgerond", aldus burgemeester Ferd Crone.

Essentieel bij de aanpak van de criminelen die bedrijven en winkels als dekmantels of witwasmachines gebruiken, is samenwerking. ,,Vaak komt het voor dat je je vragen kunt stellen bij bedrijven of winkels. Dat je je afvraagt hoe het kan dat een winkel blijft bestaan terwijl je er amper klanten ziet. Dat is niet genoeg reden voor de politie om binnen te vallen maar met behulp van bijvoorbeeld de Belastingdienst kunnen we wel actie ondernemen”, stelt Crone.

De werkwijze die in Leeuwarden verder zal worden ontwikkeld, gaat als volgt: verschillende ketenpartners komen bij elkaar en brengen ‘verdachte locaties” in beeld. Wanneer een locatie vaker wordt genoemd, kan de Belastingdienst kijken hoe de geldstromen lopen. ,,Als blijkt dat er onrechtmatigheden voorkomen, kan ik bestuurlijk in actie komen, bijvoorbeeld door het bedrijf te sluiten. En uit het onderzoek van de Belastingdienst kunnen strafbare feiten naar voren komen waardoor strafrechtelijke vervolging mogelijk wordt.”

Afpakfonds

Burgemeester Crone wordt in de aanpak gesteund door het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord is honderd miljoen euro vrijgemaakt voor een ‘afpakfonds’. Ook maakt het kabinet dertig miljoen euro vrij voor een structurele aanpak zodat Leeuwarden en andere gemeenten extra capaciteit kunnen inzetten.

Een ander terrein waar criminelen proberen invloed te krijgen, is de lokale politiek. In Brabant werd dit jaar een drugslab ontdekt op het terrein van een CDA-raadslid. Vanuit verschillende hoeken worden gemeenten opgeroepen om kandidaat raadsleden en wethouders goed te screenen. ,,De politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun raadsleden, maar als ze mij vragen dan bied ik hulp. Als het gaat om nieuwe wethouders dan volgt een integriteitstoets en een Verklaring Omtrent het Gedrag. En natuurlijk zal ik een stevig gesprek met kandidaten voeren over hun verleden en vragen of ‘er iets is wat ik moet weten’. Dat kun je vergelijken met de gesprekken die premier Mark Rutte zegt te voeren met kandidaat-ministers.”

