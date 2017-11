Regio woensdag, 15 november 2017

Súdwest-Fryslân investeert in sneller internet Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân gaat 4,5 miljoen euro lenen aan coöperatie DFMopGlas. Zo worden zo’n 3550 huishoudens in de gemeente van glasvezel voorzien. Niet alle huishoudens in Fryslân hebben toegang tot snel internet, van dertig Mbit of meer. Dit zijn woningen in de zogeheten witte gebieden, waar ook maar één aanbieder van internet is. De provincie Fryslân heeft om die reden recent een achtergestelde lening van 35 miljoen euro verleend aan telecombedrijf KabelNoord om deze 22.000 huishoudens van glasvezel te voorzien. Daarnaast zijn er naar schatting 15.000 tot 20.000 adressen in Fryslân in een grijs gebied, waar wel goed internet is maar geen glasvezel. De provincieplannen gelden niet voor die adressen. Om te voorkomen dat deze grijze gebieden de nieuwe witte gebieden worden gaat Súdwest-Fryslân de coöperatie DFMopGlas een lening verschaffen. Daarmee volgt de gemeente buurgemeente De Fryske Marren, die vijf miljoen euro leende. De coöperatie gaat met dit geld ook verschillende grijze gebieden van glasvezel voorzien, als de schop voor glasvezel toch in de grond gaat voor de gleuven naar de witte gebieden. Voor Súdwest-Fryslân gaat het om naar schatting 3550 adressen. Het college van B en W sprak zich recent nog uit tegen bemoeienis bij de aanleg van glasvezel. Via een raadsbreed gedragen motie werd dit gisteravond alsnog afgedwongen. Corrie Bergstra (FNP) noemde goed internet bij de raadsvergadering een ,,oanjager foar de leefberens en in banemotor”. Snel internet is volgens haar belangrijk voor de agrarische sector en maakt het buitengebied aantrekkelijker. ,,En de sleuven gean mar ien kear iepen", aldus Bergstra. Het college steunde gisteren de motie. Wel gaf wethouder Maarten Offinga een waarschuwing. ,,Het gaat om een achtergestelde lening, dus als het misgaat staan wij achteraan.”

