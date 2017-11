Regio dinsdag, 14 november 2017

Leeuwarden zet door met molen van Reduzum Leeuwarden - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt wethouder Henk Deinum in zijn poging om Reduzum de ruimte te geven om een nieuwe windmolen te laten plaatsen. Deinum vroeg gisteravond toestemming aan de raad om een bestemmingsplanprocedure in gang te zetten en een verklaring van geen bezwaar af te geven. De stap van Deinum en de gemeente Leeuwarden ligt politiek gevoelig aangezien de provincie twee jaar geleden heeft bepaald dat er geen nieuwe molens op het land mogen worden geplaatst. In plaats van verspreid over de provincie, is door de provincie bepaald dat er een windmolenpark op de kop van de Afsluitdijk komt en een in het IJsselmeer. Met name de provinciale VVD en FNP hebben zich hiervoor hard gemaakt tijdens de campagne voor de verkiezingen in 2015. Voor bestaande molens heeft de provincie een uitzondering gemaakt, maar dan mag de nieuwe molen niet hoger worden dan de bestaande. De huidige oude molen in Reduzum is 36 meter hoog, de nieuwe wordt 55 meter. Een woordvoerder van de provincie bevestigde gisteren dat de provincie bij haar standpunt blijft. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 14 november.

