Regio dinsdag, 14 november 2017

Dokkum maakt zich op voor de intocht

Dokkum Nee, we zijn nog niet welkom. Morgen pas. Dan is alles klaar en ademt het voormalige kantoor van De Frieslandbank helemaal Sinterklaas. Tot die tijd houdt het organisatiebureau VinkeVision deuren gesloten voor pottenkijkers, zelfs hoofdvrijwilliger Annelies van der Meer kan daar niets aan veranderen. Maar het wordt práchtig, verzekert ze.

Het huis aan De Dijk heeft een complete metamorfose ondergaan. De witte kantoormuren zijn in sinterklaassferen en er is een interieurstylist aan de slag met de inrichting. ,,We hebben de bank een een tafel uit mijn winkel hier naartoe gebracht. Ja, bij mij is het nu wat een kale boel. Maar het is maar voor even, hè.”

Het huis is beschikbaar gesteld door een lokale ondernemer die het heeft gekocht als beleggingsobject. ,,We mogen het drie weken gebruiken en hoeven zelfs de energierekening niet te betalen.”

Het huis wordt morgen officieel geopend en vanaf zaterdag is iedereen er welkom. Door de week is het Sinterklaashuis vanaf drie uur ‘s middags tot acht uur ‘s avonds open voor kinderen tot en met tien jaar voor knutsel- en tekenwerk, op zaterdag gaat het huis een uurtje eerder open. Voor de oudere kinderen - en voor ouders - is er een tentoonstelling op de bovenverdieping ingericht voor de geschiedenis van Sinterklaas.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 14 november.

