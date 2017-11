Economie dinsdag, 14 november 2017

Investeerder gaat bij BSB voor de langere termijn

Sumar - Investeringsbedrijf Neope ziet veel potentie in het failliete bedrijf BSB Staalbouw in Sumar. Gisteren was in deze krant te lezen dat Neope BSB heeft overgenomen. In het afgelopen jaar - dus al voor het faillissement - kwamen de investeerders Paul Verweijen en Wilfred Barenbrug van Neope in gesprek met BSB-directeur Jan Pesie die een koper zocht voor het bedrijf. Een overname op dat moment zat er toen nog niet in.

Bij de doorstart gaat Pesie niet mee. Andere leden van het management zullen met Neope het bedrijf draaiende houden. Een snelle doorstart is volgens de betrokkenen mogelijk omdat de partijen elkaar al kennen en ,,er dus snel geschakeld kan worden.”

Verweijen heeft er alle vertrouwen in dat het afgeslankte bedrijf - er gaan in eerste instantie 52 van de 77 werknemers mee bij de doorstart - de komende tijd kan groeien. De orderportefeuille en de verwachtingen zijn volgens de investeerders zo goed dat in ieder geval een groep van ruim vijftig mensen hun baan kunnen behouden. ,,Er zit potentie in het bedrijf, vooral omdat we de samenwerking gaan zoeken met andere partijen en daarmee kennis en kunde gaan uitwisselen”, laat Verweijen weten.

Het werk wordt voortgezet vanuit de huidige locatie in Sumar. Wat wel verandert, is de naam. Hoe de nieuwe naam wordt, willen de nieuwe eigenaren nog niet prijsgeven. ,,Insteek is om die deze week bekend te maken. De nieuwe naam moet het begin inluiden van een frisse nieuwe start van het bedrijf”, zegt Verweijen.

