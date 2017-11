Regio maandag, 13 november 2017

Loterijwinnares Sanne voelt zich nu al thuis in Ouwe-Syl Oudebildtzijl - ,,Fantastisch, ik sta hier een partij te glimmen dat is niet normaal meer”. De Arnhemse Sanne Verhoef (48) kan zelfs een dag na het winnen van het vrijstaande huis in Oudebildtzijl haast niet geloven dat ze als winnares uit bijna achtduizend loten is getrokken. Het ontvangst in het dorp, waar voetbalvereniging VV Ouwe Syl het huis verlootte, voelde zo warm dat Verhoef er steeds harder over denkt haar huis in Arnhem te verruilen voor de Friese woning. ,,Een van de inwoners bood me zaterdagavond gelijk een bed aan zodat ik niet helemaal terughoefde te rijden naar Arnhem. Dat zegt toch genoeg.” Volgens haar vrienden had Verhoef deze meevaller, gezien haar tegenslagen van de afgelopen tijd, verdiend. ,,Ik had het winnende lotnummer 5140 gekozen omdat het 23 jaar lang mijn personeelsnummer was bij Centraal Beheer. Daar werkte ik tot voor kort op de afdeling communicatie. Door een reorganisatie ben ik boventallig geworden”, vertelt Verhoef. Dankzij de winst van het huis en de nieuwe start die ze wil maken als vitaliteitscoach ziet Verhoef de toekomst weer zonnig in. ,,Het is de taart, de slagroom en de kers ineen. Ik ben al stiekem verliefd op het huis. De plek is fantastisch met een prachtige tuin waar ik van de zomer met al mijn vrienden en kennissen heerlijk kan barbecueën.” Lees meer hierover in de krant van maandag 13 november.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties