BSB nog niet verder met stuwenproject Sumar - De tafelbrug bij Aduard, de brugdekken van de zeesluis in het Groningse Farmsum en enkele andere projecten zullen worden afgerond door BSB Staalbouw uit Sumar. Het voortzetten van de meest prestigieuze maar eveneens fatale opdracht - de renovatie van de stuwen in de Nederrijn en Lek - is nog onzeker. Curator Wouter Cnossen maakte gisteren bekend dat BSB een doorstart krijgt. Investeringsmaatschappij Neope uit Den Bosch neemt de staalbouwer samen met het management over. In de drie weken na het faillissement lagen werkzaamheden stil, maar 52 van de 77 werknemers kunnen vandaag weer aan de slag. ,,Het werk zal met horten en stoten weer worden opgestart. Aan 52 mensen is een contract aangeboden en wellicht kan dat in de toekomst worden uitgebreid”, zegt Cnossen. Dat hangt mede af van het voorzetten van de renovatie van het stuwensemble in de Nederrijn en Lek. Het project, waaraan meerdere bedrijven samen honderd miljoen euro verdienen, was de grootste opdracht voor BSB in haar geschiedenis. Toen het werk door een dodelijk ongeval met een duiker echter drie weken kwam stil te liggen, liepen de kosten door en moest BSB faillissement aanvragen. ,,Of het stuwenproject wordt doorgezet is onzeker. De koper moet in onderhandeling met Siemens (die kreeg de opdracht van Rijkswaterstaat, red.). Daar is meer tijd voor nodig dan we nu hadden.” Als de stuwen worden afgemaakt, ontvangt Cnossen ook daar een deel van de inkomsten van. De schuldenlast van 5,5 miljoen lijkt daar echter niet mee gedekt. Neope uit Den Bosch vond het gisteren nog te vroeg om op de doorstart te reageren. De investeerder heeft onder meer een deelneming in Drumarkon International, een leverancier van sandwichpanelen uit Schelluinen (Z-H).

