Regio zaterdag, 11 november 2017

Waddenclubs vrezen verstoring door drones Schiermonnikoog - De Waddenvereniging en Natuurmonumenten zijn niet blij met de proef met dronevluchten voor medische doeleinden tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog. Ze vrezen dat onder meer ganzen, meeuwen en eksters worden verstoord door de onbemande vliegtuigen. Dit schrijven ze aan de provincie Fryslân. Boven de Waddenzee moet begin volgend jaar een landelijk experiment beginnen met onbemande vliegtuigen die medicijnen of andere medische hulpmiddelen vervoeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam het initiatief hiertoe, samen met de ANWB en UMCG Ambulancezorg. De organisaties zien vooral mogelijkheden in het op termijn vervoeren van automatische externe defibrillatoren (aed’s) per drone. Bij het experiment moet blijken in hoeverre dit mogelijk is. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 november

