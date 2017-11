Regio zaterdag, 11 november 2017

Vragen over Fries op straatnaamborden

Joure- De gestage verdwijning van het Fries van straatnaamborden in Joure is een schoffering van het Friese taalbeleid. Dat zegt fractievoorzitter Gerda de Vries-Suierveld van de FNP in De Fryske Marren.

Uit onderzoek van het Friesch Dagblad blijkt dat sinds een paar jaar in De Fryske Marren tweetalige straatnaamborden vervangen worden door eentalige Nederlandse borden. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter geen officiële toestemming voor de vervanging gegeven en ook de raad heeft zich hier niet over gebogen.

“Dit is hiel frjemd as jo as gemeente it Frysk nei bűten útdrage wolle as folweardige taal”, aldus De Vries. In De Fryske Marren zijn onder andere plannen om de komborden te vervangen, waarbij de Friese naam bovenaan komt.

De Vries-Suierveld stelt maandagavond vragen over straatnaamborden tijdens de raadscommissie bestuur, naar aanleiding van de publicatie vandaag in de Wykein van het Friesch Dagblad.

De straatnaamborden zijn onder andere veranderd in de wijk Blauwhof. Waar voorheen De Scheen-De Skien stond, staat tegenwoordig alleen nog De Scheen.

Volgens woordvoerder Jan van der Veen van De Fryske Marren was er geen officieel besluit nodig voor de vervanging van de borden. “De officiële namen van straten in deze wijk zijn Nederlands. Het Fries hoeft er niet per se onder vermeld te worden. De desbetreffende afdeling van de gemeente heeft alleen voor de officiële naam gekozen omdat dit duidelijker zou zijn dan borden met twee namen onder elkaar.”

