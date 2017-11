Regio zaterdag, 11 november 2017

De Friesland wil snijden in Friese zorgkosten Leeuwarden - De zorg in Fryslân moet goedkoper kunnen, vindt zorgverzekeraar De Friesland. De verzekeraar wil met ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners op zoek naar mogelijkheden om te besparen op onnodige zorg. Dat zei topman Bert van der Hoek gisteren bij de bekendmaking van de premies van De Friesland voor volgend jaar. De premie van De Friesland stijgt licht. Volgens Van der Hoek blijft de stijging beperkt omdat de zorgverzekeraar opnieuw gaat interen op het eigen vermogen, dit jaar met 22 miljoen euro. Het is volgens Van der Hoek waarschijnlijk de laatste keer dat De Friesland een dermate groot bedrag uit de eigen reserves kan inzetten. Voor de jaren vanaf 2019 wil hij in overleg met de Friese zorgsector in de zorgkosten snijden. “We zullen het over een andere boeg moeten gooien. Onnodige zorg moet worden voorkomen en we moeten het slimmer organiseren.” Als voorbeeld van onnodige zorg noemt Van der Hoek de ‘beter-niet-doenlijst’ met niet-effectieve medische handelingen, die eind vorig jaar werd gepresenteerd door de Federatie Medisch Specialisten. Op die lijst staan allerlei onderzoeken die standaard bij aandoeningen worden verricht, maar eigenlijk niets toevoegen. “Die handelingen vinden elke dag weer plaats in ziekenhuizen. Onzin.” Slimmer organiseren is volgens Van der Hoek mogelijk bij bijvoorbeeld het doorverwijzen van ouderen naar het ziekenhuis. Hij noemt als voorbeeld de medisch specialisten en dokters in Dokkum, die ouderen soms doorverwijzen naar de (duurdere) spoedpolikliniek. “Zij zeggen: als we hier een foto hadden kunnen maken, hadden we dat kunnen voorkomen. Op die manier had je het veel simpeler kunnen oplossen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 november

