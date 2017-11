Economie zaterdag, 11 november 2017

Bankroet lijkt onvermijdelijk voor CMS Leeuwarden - De kans lijkt klein dat de Leeuwarder scheepswerf CMS nog kan ontkomen aan een faillissement. De rechtbank in Leeuwarden bepaalde gisteren in een kort geding dat het bedrijf geen vergoeding krijgt van de leveranciers van asbesthoudend straalgrit. Dat betekent dat de faillissementsaanvraag - die vanwege het kort geding was aangehouden - weer in behandeling zal worden genomen. CMS is gevestigd aan de Greunsweg in Leeuwarden. Het bedrijf gebruikt het straalgrit voor het stralen van schepen en pontons. Begin vorige maand werd duidelijk dat het bedrijf Eurogrit uit Dordrecht asbesthoudend straalgrit had geïmporteerd uit Oekraïne. Het bedrijf leverde het straalgrit aan zo’n 140 bedrijven, waaronder dus CMS. CMS liet vorige maand een onderzoek uitvoeren op het eigen terrein. Toen ook daar een grote hoeveelheid asbesthoudend materiaal werd gevonden, besloot het bedrijf de werkzaamheden te staken en de 25 personeelsleden naar huis te sturen. Het bedrijf stelde Eurogrit en tussenhandelaar Holland Mineraal uit Deventer aansprakelijk voor de schade. De Leeuwarder scheepswerf zat al langer in zwaar weer. Het personeel heeft sinds september geen loon meer ontvangen en 28 september vroeg een van de leveranciers het faillissement aan. De werf zei in de rechtbank dat een herfinanciering medio vorige maand op het laatste moment is afgeketst, toen het asbestschandaal bekend werd. Het bedrijf eiste een voorschot van 600.000 euro op de schadevergoeding. Eurogrit en Holland Mineraal wezen er in de rechtbank op dat de financiële problemen van CMS al dateerden van vóór de bekendwording van het asbestschandaal. De bedrijven stelden dat de kans groot was dat een eventueel te betalen voorschot niet zou kunnen worden terugbetaald, als in een bodemprocedure anders zou worden beslist. De rechtbank is het daarmee eens, mede omdat het er niet op lijkt dat herfinanciering nog mogelijk is. Dat betekent dat de faillissementsaanvraag weer in behandeling zal worden genomen.

