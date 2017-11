Regio vrijdag, 10 november 2017

Aantal zeehonden op wad nadert limiet Harlingen Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea Secretariat in het Duitse Wilhelmshaven. Onderzoekers denken dat de Waddenzee niet veel meer zeehonden aankan. Het gaat om pups van de gewone zeehond, de soort die het meeste voorkomt in de Waddenzee. Volgens de onderzoekers werden dit jaar 9167 zeehondenpups geboren in het Waddengebied, liefst 24 procent meer dan vorig jaar. Dat is het hoogste aantal sinds 1974. Tegelijkertijd is het totaal aantal gewone zeehonden in het Waddengebied juist afgenomen. In het rapport wordt een lichte afname gemeld tot 38.100 gewone zeehonden dit jaar, al staat daar geen percentage bij. Volgens onderzoeker Sacha Klöpping kan uit deze gegevens worden geconcludeerd dat de kans groot is dat de draagkracht van het Waddengebied een maximum heeft bereikt. Volwassen zeehonden trekken weg omdat in de Waddenzee niet genoeg voedsel is. ,,In feite betekent dit dat het juist heel goed gaat met de zeehond in het Waddengebied. Zeehonden gebruiken de zee vooral om hun pups te baren. Door de toenemende drukte zullen volwassen zeehonden steeds langere afstanden moeten afleggen om voldoende voedsel te vinden.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 november

