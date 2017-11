Regio donderdag, 9 november 2017

Kaartverkoop voor Slachtemarathon gaat te langzaam Raerd - Het aantal aanmeldingen voor de Slachtemarathon 2018 blijft achter bij de verwachtingen. Er hebben zich tot nu toe vierduizend mensen aangemeld. De organisatie heeft zevenduizend deelnemers nodig om uit de kosten te komen. De kaartverkoop voor het wandelevenement begon op 23 september, alleen voor de Freonen fan de Slachtemarathon. De vrije verkoop begon een week later. De Slachtemarathon kent volgend jaar vanwege LF 2018 een extra editie. Het vierjaarlijkse evenement, dat in 2000 voor het eerst werd gehouden, heeft eenmalig een andere route. De wandelaars komen niet alleen door de dorpen die aan de Slachtedijk liggen, maar ook door omliggende kernen. Hierdoor is het traject ruim twee keer zo lang, geen 42 kilometer maar ongeveer 91 kilometer. Vanwege die afstand wordt de Slachtemarathon over twee dagen gehouden, op vrijdag 31 augustus 2018 en zaterdag 1 september 2018. De wandelaars krijgen de gelegenheid om na de eerste dag onderweg te overnachten. Dat kan in Easterein, Wommels, Kbaard, Tritzum en Tzum. Vanwege de afstand is er in 2018 geen Slachtemarathon voor hardlopers, zoals bij de voorgaande edities. Bij de vorige edities liep de kaartverkoop als een tierelier. De vijftienduizend beschikbare tickets vlogen de deur uit, zegt Anne Jochum de Vries, voorzitter van de Slachtemarathon. ,,Wy wienen de kaarten telkens binnen oardel oere kwyt. Dat het dit keer trager gaat, is geen verrassing, zegt hij. ,,Dat hienen wy ferwachte. Mar dat is s traach gean soe, hienen wy net tocht. Wy fine it tige spitich." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties