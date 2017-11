Regio donderdag, 9 november 2017

Nieuwe aanpak werkloosheid in Harlingen Harlingen - De sociale dienst van de gemeente Harlingen krijgt volgend jaar versterking om meer mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. ,,Onze huidige participatieconsulenten hebben het enorm druk”, zegt wethouder Hein Kuiken. ,,Ze behandelen elk gemiddeld 150 zaken en richten zich hierbij vaak op de kansrijkste personen. Ze hebben minder tijd voor mensen die meer aandacht nodig hebben.” Het college wil 250.000 euro uittrekken voor het project Harlingen Werkt. Het geld wordt onder meer gebruikt om drie consulenten aan te stellen die zich met die personen bezighouden die meer tijd en aandacht nodig hebben. ,,Zij zullen zich op zo’n twintig tot dertig zaken per jaar richten.” Het geld wordt daarnaast gebruikt om inkomensverlies op te vangen voor bijstandgerechtigden die een deeltijdbaan aannemen. ,,Een deeltijdbaan loont nu vaak niet. Het is veel rompslomp om alles door te geven aan het UWV en financieel schieten ze er vaak niet veel mee op wanneer ze twintig uren werken, of volledig in de bijstand zitten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 november

