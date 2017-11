Regio donderdag, 9 november 2017

Conflict babyvoedingfabriek Heerenveen escaleert Heerenveen - De Chinese opdrachtgever voor de bouw van een babymelkpoederfabriek langs de A7 in Heerenveen en de bouwer staan met de koppen tegen elkaar. Waar Botec uit Nunspeet deze zomer het werk neerlegde nadat betalingen uitbleven, heeft nu Oranje Nutrition Holding (ONH) beslag laten leggen op tegoeden én toekomstige inkomsten van de bedrijfsruimtebouwer. Dat bleek gisteren bij de behandeling van een kort geding in de rechtbank Leeuwarden. Botec wil de rechter het contract laten ontbinden en vindt dat de Chinezen bij de eindafrekening nog zes ŕ zeven ton moeten overmaken. ONH vindt dat Botec niet heeft geleverd wat was afgesproken en stelt dat er gebreken zijn in het nu half afgebouwde casco. ,,We hebben gevraagd om een babymelkpoederfabriek en niet om een magazijn”, stelde directeur van ONH Mark Zhou. ONH is eigendom van Anhui Fortune Investment uit het Chinese Hefei. ONH heeft de bouwer op slot gezet via een zogenoemd derdenbeslag. Daarmee zijn bij andere opdrachtgevers de betalingen aan Botec bevroren. ,,Het voortbestaan van een prachtig bedrijf staat onder druk. En daarvoor worden gelegenheidsargumenten gebruikt. Dit staat niet in verhouding”, aldus advocaat Hein Stroeve van Botec in de rechtszaal. Stroeve stelde dat als ONH de betalingen niet uit wantrouwen had stopgezet - de bouwsom van 5,3 miljoen euro werd in porties van 3 ŕ 4 procent betaald - er niets aan de hand was geweest. ,,De fabriek had gewoon afgebouwd kunnen worden.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 9 november

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties