Regio donderdag, 9 november 2017

Corporaties wilden te snel met huizenplan Leeuwarden - Woningcorporaties Accolade en Elkien hebben veel meer tijd nodig om drieduizend woningen te vinden die, als proefproject, energieneutraal worden gemaakt. De zogeheten Fryske Deal wordt daarom met minstens drie jaar uitgesteld. Dat zei gedeputeerde Sander de Rouwe gisteren bij de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten. De Fryske Deal werd eind 2015 gepresenteerd. De corporaties willen samen met enkele bouwbedrijven concepten ontwikkelen voor het energieneutraal maken van drieduizend bestaande huurwoningen. Het is de bedoeling dat deze concepten vervolgens worden toegepast op andere huizen in Fryslân en elders. De provincie heeft er 3,5 miljoen euro voor klaarliggen. De corporaties en bouwbedrijven waren destijds zelf met het plan gekomen en de uitvoering had nu al bezig moeten zijn. De provincie verwacht nu dat de corporaties op zijn vroegst in 2020 beginnen. PvdA’er Remco van Maurik zei gisteren dat de provincie meer haar best moet doen om het werk naar voren te halen. ,,Ik zou meer geestdrift willen zien”, aldus de PvdA’er. De Rouwe gaf als reactie dat de provincie weinig kan doen aan het uitstel. ,,We willen hier dolgraag aan werken. Maar de anderen moeten het ook kunnen bijhouden. De woningcorporaties hebben gewoon meer tijd nodig.” Zodra geschikte huizen zijn gevonden, zullen de corporaties eerst ook over de plannen in gesprek moeten gaan met de bewoners. De provincie verwacht nu dat de eerste drieduizend huurhuizen uiterlijk in 2022 energieneutraal zijn gemaakt. Meer over de begrotingsbehandeling in het Friesch Dagblad van 9 november

