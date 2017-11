Regio woensdag, 8 november 2017

Politie en OM blunderen in verkeerszaak Leeuwarden - Ruim twee jaar na een verkeersongeval met dodelijke afloop in Minnertsga en ná aanvullend onderzoek is er opnieuw onderzoek nodig. Net als in december 2016 wordt de rechtszaak aangehouden omdat er te weinig informatie is om de rechtszaak inhoudelijk te behandelen. Het ongeluk, waarbij een zeventigjarige vrouw om het leven kwam, vond op 8 augustus 2015 plaats. Op die dag reed een nu 31-jarige man uit Minnertsga met een kraanwagen met aanhanger over de Hearewei. Op de aanhanger lagen stalen rijplaten die niet gezekerd waren. Het slachtoffer werd geraakt op het moment dat de combinatie langs kwam. Of dat was door een band van de kraanwagen, zoals de verdediging stelt, of door een uitstekende stalen plaat is niet duidelijk maar wel bepalend voor de schuldvraag. Net als onduidelijk is of het slachtoffer in de berm stond of juist net op de weg. Getuigen spreken elkaar hierover tegen. Summier onderszoek Het onderzoek van de politie richtte zich op de stalen platen. Tijdens de zitting gisteren gaf de betrokken agent echter aan dat hij ook een ander scenario had kunnen onderzoeken. Ook werd de chauffeur pas later gehoord, in plaats van na het ongeluk. Officier van justitie De Graaf erkende dat het onderzoek van de politie te summier was. En ook het Openbaar Ministerie had volgens De Graaf veel kritischer moeten zijn. Dat een getuige-deskundige aangaf met iets meer tijd duidelijkheid te kunnen geven over waardoor de vrouw geraakt was, deed de vraag oproepen wat er sinds december 2016 eigenlijk aan onderzoek is verricht. Het was uiteindelijk de echtgenoot van het slachtoffer die expliciet vroeg om nader onderzoek. De rechtbank ging daar in mee, waarschijnlijk volgt er een reconstructie.

