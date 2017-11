Economie woensdag, 8 november 2017

Herbo GroenLeven groeit in Noorden het snelst in omzet

Hoogeveen - Het Heerenveense bedrijf Herbo GroenLeven heeft in drie jaar tijd de omzet met 421 procent vergroot. Van de deelnemers in de categorie middelgrote bedrijven - twee tot tien miljoen euro omzet - aan de FD Gazellen Awards 2017 in Noord-Nederland heeft de zonneparkbouwer de grootste groei geboekt.

GroenLeven kreeg gistermiddag in Hoogeveen de Gouden Gazelle uitgereikt. Het bedrijf is in Nederland bij de aanleg van vele zonneparken en -panelen betrokken. In Fryslân gaat het bijvoorbeeld om een project in de weilanden langs de Harlingerstraatweg in Leeuwarden en een zonneweide van veertig hectare bij de golfbaan in Appelscha. Ook wordt samengewerkt met FrieslandCampina om 310 boeren te voorzien van 416.000 panelen op hun daken. Daarvoor gaf het ministerie van Economische Zaken eerder dit jaar tweehonderd miljoen euro subsidie.

Het Financieele Dagblad deelt elk jaar prijzen uit aan de snelste groeiers in het bedrijfsleven. Dat gebeurt in de categorieën klein (tot twee miljoen euro omzet), middelgroot en groot (meer dan tien miljoen). Bedrijven, die zichzelf aanmelden, moeten in de afgelopen drie jaar een gemiddelde omzetgroei van 20 procent hebben geboekt. In het laatste jaar mag er bovendien geen negatief resultaat geboekt zijn, geen teruggang in omzet zijn geweest en het bedrijf moet financieel gezond zijn.

Opnieuw prijs

FiscFree uit Heerenveen - een adviesbureau gericht op aankoop van artikelen via de werkkostenregeling - eindigde met 245 procent meer omzet op de tweede plek achter GroenLeven in de categorie middelgroot. Drukkerij van spandoeken en reclameborden Probo Sign uit Dokkum werd tweede bij de grote noordelijke bedrijven. FiscFree, eerder actief met het Nationale Fiets Plan, en Probo Sign kregen in 2016 ook een Gazelle.

In totaal waren er dit jaar dertien Friese ondernemingen genomineerd voor een Gazelle. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar. Landelijk staan er 754 bedrijven op de lijst van het FD, vorig jaar waren dat er 617.

