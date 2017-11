Regio dinsdag, 7 november 2017

Vierduizend zieke essen bij Stiens tegen de vlakte

Stiens - Bijna een derde deel van het bos bij Stiens gaat deze week tegen de vlakte. De drie- tot vierduizend essen zijn slachtoffer geworden van de essentaksterfte en moeten, voor ze gevaar voor wandelaars opleveren, worden omgehakt, zegt boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer.

De kap van een gedeelte van het Stienzer Bosk is het begin van een grootschalige aanpak van aangetaste essen in Noordwest-Fryslân. Het dorpsbosje bij Stiens is het enige bos waar zo’n groot deel van de essen er zo beroerd aan toe is dat er een heel perceel omgaat. ,,Bij de andere bosjes gaan we selectief te werk. Daar worden alleen de bomen aangepakt die langs paden of wegen staan en bij omvallen een gevaar voor mensen of het verkeer vormen. Maar dat was bij het Stienzer Bosk geen optie.”

In de hele provincie Fryslân staan ruim vijfhonderdduizend essen. Van de zes- à zevenhonderd hectare bos die Staatsbosbeheer in de provincie heeft, bestaat de helft uit es. Zo’n 80 procent van die essen is al door de essentaksterfte aangetast.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 7 november.

