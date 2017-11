Regio dinsdag, 7 november 2017

Commandant: vliegbasis dit jaar dichtbij geluidsgrenzen Leeuwarden - De omwonenden en Friese gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) van Vliegbasis Leeuwarden pleitten gisteren bij de commissievergadering voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de basis. Geert Veltman uit Koarnjum noemde de klachtenregen over de vliegbasis van dit jaar ,,zeer verontrustend”. Bij mensen in zijn omgeving proefde hij bovendien een klachtenmoeheid. ,,Klagen levert toch niets op, zeggen ze”, zei Veldman. ,,Mensen zijn op het eind van hun latijn. Wat gaat u eraan doen?”, vroeg hij aan de vertegenwoordigers van de vliegbasis. Commandant Arnoud Stallman toonde gisteren begrip voor de omwonenden. ,,Het gaat ons ook aan het hart”, benadrukte hij. Hij onderkende de grote geluidsbelasting. ,,We wisten dat het een hersteljaar zou worden. De afgelopen twintig jaar zijn we veel in het buitenland geweest voor conflicten. Dit was het eerste jaar dat we volledig thuis waren.” De geluidsberekeningen die van te voren werden gemaakt, bleken te optimistisch waardoor de vliegbasis al snel tegen de grenzen van de geluidszone aan zat. Dat betekent de vliegbasis de grenswaarde van de geluidbelasting naderde. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 7 november.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties