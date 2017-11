Regio dinsdag, 7 november 2017

Friese veenbodem stoot meeste CO2 uit Leeuwarden - Alle veenweidegebieden in Nederland stoten jaarlijks meer van het broeikasgas CO2 uit dan alle bomen, begroeiing en landbouwgewassen in een jaar opnemen. Dat blijkt uit een rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Universiteit en Research (WUR). Het rapport is gemaakt na onderzoek in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Industrie, vervoer, huishoudens en bedrijfslevens zijn samen verantwoordelijk voor het overgrote deel van de landelijke CO2-uitstoot. De veenweidegebieden zijn goed voor enkele procenten van het totaal. Uit de veenweidegebieden komt jaarlijks bijna zeven megaton vrij aan CO2. Bomen, andere vegetaties en de landbouw zorgen ervoor dat er CO2 (koolstofdioxide) wordt opgenomen (vastgelegd) uit de atmosfeer; jaarlijks 3,6 megaton. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 7 november.

