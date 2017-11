Regio maandag, 6 november 2017

Friese student in race voor medische prijs Lemmer/Groningen - Een infuuspaal. Het is maar een onhandig ding. Als patiŽnt kun je er niet mee een trap af en je kunt er mee blijven haken, en als je Ďm vergeet, schiet de naald los met alle gevolgen van dien. Dat kan beter, bedachten oud-Lemster Melcher Frankema met een andere student en een arts-onderzoeker. Met Ďn drieŽn ontwerpen ze een draagbaar infuus. Het idee dingt mee voor de Medische Inspirator Prijs van ZonMW. Als rechtenstudent heeft Frankema zelf niet veel met het medische, maar toen hij bij een ondernemerscursus een hoogleraar hoorde praten over de opties voor bijvoorbeeld een draagbaar infuus, was hij geÔnspireerd en nam contact op met de professor. De hoogleraar koppelde hem aan Max Heintzen (arts-onderzoeker) en Niels Weijerman (student biomedische technologie). Sinds februari werken ze onder de naam IVWear gezamenlijk aan hun product. ,,We zijn er eigenlijk fulltime mee bezig.Ē Het ontwerp heeft veel van een schoudertas. Het is precies groot genoeg voor een standaardinfuuszak en past op de gangbare naalden die nu in ziekenhuizen worden gebruikt. ,,Het is voor de patiŽnten die een vrij eenvoudig infuus hebben. Bijvoorbeeld een zoutoplossing met wat antibioticum. Dat zijn mensen die niet heel ziek zijn, maar toch zoín ding moeten meeslepen als ze in het ziekenhuis zijn. CardiologiepatiŽnten bijvoorbeeld, liggen soms wel zes weken ter observatie in het ziekenhuis en moeten die infuuspaal dan steeds meenemen als ze willen wandelen.Ē Ziekenhuizen proberen patiŽnten zo snel mogelijk op de been te krijgen na een operatie. Dat bevordert het herstel. Van een oom van Niels weten ze dat die infuuspaal dit goede voornemen nogal in de weg staat. Na een darmoperatie bleef hij vanwege de infuuspaal toch vaak in bed liggen. Te veel gedoe met zoín paal. ,,We hebben ook met een patiŽnt gepraat, die zich er al op verheugt om dan met zoín infuustas naar het ziekenhuisrestaurant te gaan. Dan ziet niemand dat je patiŽnt bent.Ē Frankema hoopt dat de infuustas binnen twee jaar op de markt gebracht kan worden. Er zijn nog twee genomineerden voor de prijs. Op 23 november wordt bekend wie wint.

