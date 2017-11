Regio maandag, 6 november 2017

Het Bildt neemt afscheid met een rouwrandje

Sint Annaparochie - Afgelopen zaterdag stond Sint Annaparochie in het teken van het afscheid van de gemeente het Bildt. Voor veel Bilkerts was het een dag met gemengde gevoelens. Een goede vijfhonderd Bilkerts waren naar de Bildtse Slag gekomen voor het festival ‘t Bildt Leeft dat gehouden werd bij het afscheid van de gemeente. In het sportpark werden optredens gegeven van plaatselijke muzikanten en theatergezelschappen. Vele bezoekers ervoeren het echter niet als een moment voor een feestje.

,,Toen het Bildt vijfhonderd jaar bestond, toen hadden we echt een feest”, zegt Jacob Jan Schaap uit Sint Annaparochie. ,,Dit is andere koek. Sint Anne is straks geen hoofdplaats meer en het Bildt bungelt aan het voeteneinde van een nieuwe gemeente. Een boel Bilkerts vinden dit erg jammer, mijn buurman heeft vanwege het afscheid zelfs de vlag halfstok vandaag.”

Jan Faber van het Bildts Dokumentasysintrum, plaatselijk beter bekend als Jan Snor, kwam speciaal in het zwart naar het evenement. ,,Naar mijn idee had het opheffen van de gemeente niet per se gehoeven. Harlingen redt het immers ook alleen. Als ons bestuur het echt had gewild was het ook wel gelukt.”

Burgemeester Gerrit Krol geeft aan dat hij het diep in zijn hart ook jammer vindt dat de gemeente verdwijnt. ,,Ik ben hier geboren en opgegroeid aan de Nieuwe Bildtdijk. Maar het kan niet anders. Als we met alle geweld zelfstandig waren gebleven hadden we bepaalde bevoegdheden uit handen moeten geven. Hier zou onze gemeenteraad dan minder over te zeggen hebben. Nu houden we als grotere gemeente de touwtjes meer zelf in handen wat uiteindelijk democratischer is.”

Het festival moet volgens Krol ook niet als een feest gezien worden. ,,Het is vooral een evenement waarop we laten zien wat we op het Bildt in huis hebben op cultureel gebied.” Krol heeft er vertrouwen in dat de Bildtse taal en cultuur behouden blijven. ,,De Bilkerts moeten zich er dan uiteraard wel zelf voor in blijven zetten. Maar we gaan er in ieder geval voor zorgen dat de naam voor de streek behouden blijft.” Het college heeft onlangs een voorstel ingediend om de naam het Bildt vast te laten leggen voor het gebied dat overeenkomt met de gemeentegrenzen van voor de herindeling van 1984. Het voorstel wordt op 7 december tijdens de laatste raadsvergadering behandeld.

Kunstwerken

Ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente werd ’s middags een kunstwerk van Henk Rusman onthuld op de rotonde bij de kruising van de Hemmemawei (N383) en De Draai. Het kunstwerk verbeeldt de drie dijken die het Bildt beschermen en is voorzien van het opschrift 'Tussen de dijken rust de zee in mijn akkers’.

Daarnaast heeft het Bildt voor elk dorp tienduizend euro beschikbaar gesteld voor de realisatie van een kunstwerk ter herinnering aan de gemeente. Deze kunstwerken moeten in de loop van volgend jaar gereed zijn.

Sint Jacobiparochie krijgt een beeld van een Sint Jacobsschelp met de tekst 'De klaai golft na de horison, seewater ploegt de slikvelden’. De schelp refereert naar de pelgrimstocht het Sint Jabikspaad. Om dit te onderstrepen is de schelp tegen een paal geplaatst die een pelgrimsstaf moet symboliseren. Het kunstwerk wordt bij het nieuwe Multifunctionele Centrum van de Georg van Saksenstraat geplaatst.

Plaatselijk Belang Sint Annaparochie koos niet voor één kunstwerk maar voor een looproute die bestaat uit twintig stoeptegels met historische afbeeldingen. ,,Dit zijn voornamelijk afbeeldingen van gebouwen die inmiddels gesloopt zijn zoals de oude kazerne van de marechaussee", zegt Anne van der Meer van plaatselijk belang. ,,We willen zo wat meegeven van de geschiedenis van Sint Anne." De route is ongeveer twee kilometer lang. ,,We willen dit uiteindelijk gaan uitbreiden naar dertig tegels als we daar genoeg geld voor kunnen vinden."

In Vrouwenparochie wordt een houten bankje geplaatst van het bedrijf Falco uit Vriezenveen. Het wordt vergelijkbaar met de bankjes die Falco op het Wilhelminaplein in Leeuwarden voor het Fries Museum plaatste. ,,In het midden van het bankje willen we een robuuste boom plaatsen", zegt Sjoerdje Kappe van plaatselijk belang. ,,We zijn er alleen nog niet over uit wat voor soort boom dit wordt." Het bankje komt op het plein waar volgend jaar een nieuw multifunctioneel centrum wordt gebouwd. ,,Op het bankje komt de tekst 'De wuttelkoppen’ met de jaren waarin de gemeente het Bildt heeft bestaan. Wuttelkop is de bijnaam voor een inwoner van Vrouwenparochie."

