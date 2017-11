Regio maandag, 6 november 2017

Culturele Hoofdstad start met bouwput Leeuwarden - Bijna gelijktijdig met de start van Culturele Hoofdstad wordt er in het centrum van Leeuwarden begonnen met vier grote bouwprojecten. Alle vier de projecten liggen op de looproute van culturele ‘hotspots’ Stadsschouwburg De Harmonie en Popcentrum Neushoorn naar de Blokhuispoort, het centrale punt van LF2018. Wethouder Henk Deinum baalt ervan dat de bezoekers van LF2018 met de bouwprojecten en overlast te maken krijgen. ,,Het is ontzettend jammer dat er zoveel gebouwd en gesloopt wordt in het centrum, zeker tijdens het eerste halfjaar van LF2018”, aldus Deinum. ,,Maar we zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.” Uitstellen van de verbouw van Tromp’s Automatiek, de bouw van bioscoop Pathé, de sloop en nieuwbouw van het oude Fries Koffiehuis en de verbouwing van de Beurs is echter niet mogelijk, aldus Deinum. Vertragingen Het grootste project is de bouw van de Pathébioscoop aan het Ruiterskwartier, achter het Paleis van Justitie. Bijna het hele jaar zal er gewerkt worden aan het complex dat pas eind volgend jaar klaar is. Dat is bijna een jaar later dan gepland. De gemeente gaf in september 2015 al groen licht voor de komst van de bioscoop. ,,Jammer, jammer”, zegt Deinum nogmaals. ,,De procedures die tegen de komst van de bioscoop zijn aangespannen, het aankopen van de grond en een directiewisseling bij Pathé zelf hebben voor de vertraging gezorgd.” Tegenover de bouwput van de nieuwe bioscoop worden de vervallen en al jaren leegstaande panden van Automatiek Tromp omgebouwd tot onder meer appartementen. ,,Daar zijn ze waarschijnlijk een half jaar mee bezig, de nieuwe eigenaar bepaalt zelf het bouwtempo. Maar ‘t is behoorlijk in het zicht.” Volgens Deinum zijn er goede afspraken gemaakt om de overlast op dit deel van het Ruiterskwartier zo veel mogelijk te beperken. Aan het andere einde van het Ruiterskwartier, vlakbij de voormalige V en D, staan de panden van het voormalige Fries Koffiehuis al jaren en jaren leeg. Vorig najaar presenteerde de gemeente Leeuwarden samen met de Doopsgezinde Gemeente een plan om de panden op te kopen, af te breken en te vervangen door nieuwbouw van drie verdiepingen hoog. Geplande opleverdatum: uiterlijk januari 2018. ,,Ja, dat is niet gelukt. Er waren bezwaren van buren achter, het werk had ook meer voeten in aarde dan gedacht maar nu is er een vergunning en kan er gebouwd gaan worden. En eerst gesloopt ja.” Via de Wirdumerdijk gaat het via de Nieuwe Weg verder richting de Blokhuispoort. Maar niet voordat de Beurs in zicht komt waar vanaf begin 2018 gewerkt moet worden om het gebouw geschikt te maken voor de Campus Fryslân. ,,Ook dat gaat overlast geven, vooral qua bouwverkeer want het is een groot project. Helaas heeft dit allemaal vertraging opgelopen door de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015 anders had het al lang klaar kunnen zijn.” Rondom de verkiezingen twijfelde onder meer het CDA ernstig aan het nut van de Campus, om daar later toch mee in te stemmen. Meer in het Friesch Dagblad van 6 november

