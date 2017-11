Regio zaterdag, 4 november 2017

Tegenstanders windturbines op ramkoers met provincie Cornwerd - De tegenstanders van het beoogde windmolenpark Nij Hiddum Houw spannen een rechtszaak aan tegen de provincie. Woensdag dient bij de rechtbank in Leeuwarden een eerste kort geding, uit onvrede over de huidige plannen voor het park. De actiegroep Hou Friesland Mooi kondigt aan dat mogelijk meer rechtszaken zullen volgen. De provincie werkt al enkele jaren aan de bouw van het windpark van 42 megawatt. Tussen Cornwerd, Wons en Zurich zouden volgens het huidige plan negen windturbines komen met een tiphoogte van 210 meter. Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 4 november.

