Regio zaterdag, 4 november 2017

In meeste Friese gemeenten koopzondag

Leeuwarden - De koopzondag rukt op in Fryslân. In slechts vijf van de 24 gemeenten is elke zondag nog een rustdag, met Smallingerland als opvallendste: Drachten is de enige grote kern waar winkeliers hun zaak op zondag het hele jaar moeten dichthouden. Vorig jaar werden coalitiepartijen PvdA en D66 nog tevergeefs door de oppositie uitgedaagd om van de collegeafspraken met CDA en ChristenUnie af te wijken. Ook in Dantumadiel en Achtkarspelen zijn het deze partijen die de zondagsrust vooralsnog overeind weten te houden. In Ferwerderadiel en Menameradiel is er onder middenstanders simpelweg weinig of geen animo voor de koopzondag.

In negentien Friese gemeenten mogen supermarkten, vaak inclusief bouwmarkten, tuincentra en andere levensmiddelenwinkels, elke zondag open zijn. Van die negentien mogen in vijftien elke week alle winkels oen, dus ook bijvoorbeeld kledingwinkels. Voor de overige vier geldt een maandelijkse winkelzondag. Kleinere ondernemers worden daarmee in bescherming genomen tegen de druk om een elke week een extra dag te moeten werken.

Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 4 november.

Reacties: