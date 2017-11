Economie zaterdag, 4 november 2017

Noordelijke gegadigden doorstart BSB Staalbouw Sumar - Curator Wouter Cnossen heeft tien potentiële overnamekandidaten geselecteerd voor het failliete BSB Staalbouw in Sumar. De partijen hebben gisteren een bod uitgebracht op het bedrijf. De curator kiest er twee of drie om mee verder te praten en wil voor het eind van komende week de doorstart rond hebben. ,,Er moet eigenlijk niet nog een weekend overheen gaan”, zei Cnossen gisteren. ,,Tien kandidaten staan op een, van opkopers en gelukszoekers, geschoonde lijst en hebben serieuze belangstelling. Ze willen BSB op de huidige locatie doorzetten en met alle, of bijna alle, projecten verder.” Waar de interesse vandaan komt? ,,Er zitten noordelijke partijen bij. Interesse komt voort uit een strategisch belang of omdat een partij in dezelfde branche actief is.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 4 november.

