Regio vrijdag, 3 november 2017

Jongere artiesten keren zich ook tegen Omrop

Leeuwarden - Het protest tegen de muziekkeuze van Omrop Frysln krijgt bijval van een grote groep jongere Friestalige artiesten. In een open brief schrijft manager Arie Kuipers namens onder anderen Jelle B, Johannes Rijpma en De Hnekop dat ook deze artiesten zich zorgen maken over het aantal Friestalige nummers dat wordt gedraaid.

In februari kwam zangeres Anneke Douma met een vergelijkbare actie, die steun kreeg van gerenommeerde artiesten als Piter Wilkens en Adri de Boer. De Omrop herkende zich toen al niet in de kritiek, maar zei wel zich ook meer te richten op Friezen van dertig tot vijftig jaar.

Als ik de playlisten overdag bekijk kom ik tot hoogstens n liedje per uur, schrijft Kuipers nu. Hij stelt daarover veel negatieve reacties te krijgen. U lijkt het contact met de Friezen en de Friese cultuur volkomen te missen. (...) Het idee dat u op dit moment niet de juiste feeling heeft met de Friezen, wordt door velen in mijn omgeving gedeeld. En dan heb ik het niet alleen over artiesten en horeca, maar ook over de gewone Fries in de kroeg en op straat. Hij stelt dat Omrop Frysln als publieke zender niet de concurrentie aan zou moeten willen gaan met commercile omroepen.

Kuipers schrijft de brief namens de artiesten die bij zijn boekingsbureau zijn aangesloten. Naast Jelle B, Johannes Rijpma en De Hnekop gaat het om Jitiizer, Frerik de Swetser, Gaatze Bosma, Marjan Giesing en De Suskes. Dit zijn overwegend artiesten die vaak juist populair zijn bij de jongere generatie Friezen.

Directeur Jan Koster zegt dat de Omrop al lange tijd het beleid heeft dat gemiddeld een derde van de muziek Friestalig moet zijn, en dat het beeld dat de muzikanten schetsen daarmee feitelijk niet klopt. ,,Dit is in werhelling fan de diskusje fan frne foarjier. Wy besykje dat ien op de trije nmers Frysktalich is, al kin dat der ris in persint oan skele.

Dat het protest nu veel breder wordt gedeeld, ook door jongere artiesten, verandert volgens Koster niets aan dat standpunt. ,,Wy wolle ek graach dat nei s harke wurdt. We soene de kar meitsje kinne om allinnich Frysktalige muzyk t te stjoeren, mar dat is net de kar fan de befolking. As in krante alles yn it Frysk dwaan soe, soe dat ek abonnees kostje. Hij stelt dat over een artiest als Frerik de Swetser ook wel eens een klacht binnenkomt dat die juist te veel wordt gedraaid.

Koster zegt verder dat Kuipers en zijn artiesten ook handelen uit eigenbelang: ze willen volgens hem vooral meer aandacht voor hun eigen muziek. ,,Dr kin ik dit net hielendal los fan sjen.

Zanger Gaatze Bosma uit De Westereen ontkent die aantijging. ,,Wy dogge dit foar alle Fryske artysten, it makket neat t wa. Soms wurde yn e moarntiid mar trije of fjouwer Fryske ferskes draaid. De Omrop is der foar s. Soargje dan ek dat Fryske muzyk tstjoerd wurdt. Sat it no is kinst likegoed nei Radio 538 lsterje.

Reacties:

Een op de drie?

Kijk hier de playlist van het programma deze ochtend.



09:05 - Rolling Stones - Start Me Up

09:08 - Abba - Fernando

09:13 - Snap! - The Power

09:17 - Elton John - Nikita

09:22 - Beatles - Here Comes The Sun

09:25 - Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

09:37 - Katrina & The Waves - Walking On Sunshine

09:40 - Dolly Parton - 9 To 5

09:43 - Racoon - Close Your Eyes

09:54 - Mumford & Sons - I Will Wait

10:05 - Suzanne Vega - Marlene On The Wall

10:09 - R. City Ft. Adam Levine - Locked Away

10:16 - Albert Bonnema & Rients Gratama - Wat Is Leafde

10:25 - Michael Jackson - Beat It

10:38 - Nick & Simon - Het Masker

10:41 - George Baker Selection - Little Green Bag

10:45 - Adele - Water Under The Bridge

10:56 - Roos Linda & Jessica - Alles Of Niets

11:06 - Trockener Kecks - Met Hart En Ziel

11:10 - Climie Fischer - Love Changes Everything

11:17 - The Bluebirds - Nothing On You

11:20 - Ellie Goulding - Still Falling For You

11:24 - Marcel De Groot - Mag Ik Naar Je Kijken

11:36 - Meja - All 'bout The Money

11:38 - Sam Smith - Too Good At Goodbyes

11:42 - Supertramp - Give A Little Bit

11:49 - Pussycat - Smile

11:53 - Agnes Sambrink - It Rint Sa't It Rint 09:00u en 00:00u



A. Kuipers, Witmarsum - vrijdag, 3 november 2017