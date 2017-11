Regio donderdag, 2 november 2017

Golfbaan in bos oké, zolang het geen biljartlaken wordt

Terschelling - Staatsbosbeheer is akkoord gegaan met het plan van de Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) om een natuurgolfbaan aan te leggen in het natuurgebied de Hoge Duinen ten oosten van het dorp West-Terschelling.

De stichting is onderdeel van Golfclub Terschelling die al een paar jaar met het plan speelt om een golfbaan aan te leggen op het eiland. De golfclub speelt momenteel in het najaar op camping De Kooi en zomers op het strand. Omdat de aanleg van een golfbaan in de polder niet mogelijk was, nam de stichting vorig jaar contact op met Staatsbosbeheer om te praten over de mogelijkheden voor de aanleg van een golfbaan in het bosgebied.

,,We waren verrast door het plan”, zegt boswachter Joeri Lammers. ,,We ketsten het niet direct af omdat het bos ook een recreatieve functie heeft, die naast bijvoorbeeld ruiters ook voor golfers kan gelden. Daarom gaven we de opdracht om het plan ecologisch te toetsen. We willen de baan het liefst zo natuurlijk mogelijk houden en zitten niet te wachten op een grasmat als een biljartlaken. Bemesting en bewatering is dan ook niet toegestaan.”

De stichting kreeg zowel van de gemeente Terschelling als van de provincie Fryslân een subsidiebedrag van een halve ton voor een vooronderzoek. ,,Zoals het plan er nu voorligt, berokkent het geen schade aan de natuur en kunnen wij ons er wel in vinden.”

