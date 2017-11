Regio donderdag, 2 november 2017

Swim move: doorzwemmen tot groep 8

Workum - Kinderen dreigen het zwemmen te verleren als ze het na groep 3 en 4 niet onderhouden. Zwembad De Rolpeal in Workum begint met Swim move: speelse zwemlessen van groep 3 tot en met 8.

Gisteren volgden leerlingen van groep 3, 4 en 5 van obs De Pipegaal hun eerste Swim move-les in het Workumer zwembad. ,,De bern wiene der entūsjast oer”, laat juf Sonja Hunia weten. ,,Yn myn tiid stiene je faak in skoft oan de kant te wacht-sjen oant je wer oan bar wiene. Yn dizze opset binne alle bern it hiele heal-oere aktyf.”

Zwembad De Rolpeal in Workum is deze week begonnen met een nieuwe vorm van schoolzwemmen. Was het tot nu toe gebruikelijk dat basisschoolleerlingen alleen in groep 3 en 4 naar het zwembad kwamen, De Rolpeal biedt nu een vernieuwd en verlengd programma aan. Daarbij gaan ook de bovenbouwleerlingen om de week het water in. Het zogenoemde Swim move-concept is vooral ontwikkeld om te voorkomen dat kinderen hun zwemvaardigheden na hun zevende weer kwijtraken.

,,We zien veel kinderen niet meer zo vaak terug in het bad nadat de zwemlessen onder schooltijd gestopt zijn. Als dat al aan het einde van groep 4 is, zijn de vaardigheden nog niet zo goed ingesleten", meent Martin Doef, bedrijfsleider van De Rolpeal: ,,Als ze dan toch weer eens gaan zwemmen, zijn ze er niet zo goed meer in”, signaleert hij. ,,Jong beginnen met leren zwemmen is goed, maar er jong ook weer mee ophouden niet.”

