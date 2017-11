Regio donderdag, 2 november 2017

Sneker xtc-pillen zaten verstopt in computergerei

Sneek - Bij de actiedag van de politie in een onderzoek naar drugshandel in Sneek, afgelopen dinsdag, zijn auto’s, geld, woningen en administratie in beslag genomen. De drugs werden verstuurd via de post, iets waar PostNL weinig tegen kan doen.

De financiële administratie wordt de komende periode nader onderzocht. De politie hoopt meer inzicht te krijgen in de geldstromen en hoopt meer bewijs te vinden dat geld is witgewassen. Er werd ook ruim 130.000 euro aan contant geld gevonden, deels in een verborgen ruimte. Verder vond de politie dertig gram aan wit poeder. Onderzoek moet uitwijzen of dat drugs zijn.

Op zeven panden is beslag gelegd. Dat betekent dat die niet verkocht mogen worden zolang het beslag er op ligt. Een deel van die panden staat op naam van een familielid van de 33-jarige hoofdverdachte uit Sneek. Verder werden dinsdag dertien auto’s in beslag genomen.

De politie nam vorige week al 15.000 xtc-pillen in beslag. De politie was getuige van de fysieke overdracht van die drugs, waarbij tienduizenden euro’s gemoeid was. De politie had toen een 31-jarige kunnen aanhouden voor betrokkenheid, maar liet hem bewust lopen. ,,We wilden bij de hoofdverdachte komen", legt politiewoordvoerder Silvia Sanders uit. ,,Daarom hebben we ervoor gekozen de 31-jarige eerst op vrije voeten te laten. Dat is een afweging, die dit keer goed uitpakte.”

De drugs werden enige tijd na de transactie in beslag genomen. De politie wil niet zeggen wanneer dat precies gebeurde, om het onderzoek niet te schaden.

De drugs werden verstuurd via de post. In ieder geval in het begin werden de pillen verpakt in computeronderdelen, zegt Sanders. Enkele van deze pakketjes werden in 2016 onderschept, wat in 2016 leidde tot de aanhouding van een toen 33-jarige Sneker. Die werd veroordeeld voor tot drie jaar celstraf.

