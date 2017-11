Regio donderdag, 2 november 2017

Het Bildt blijft als streeknaam behouden

Sint Annaparochie - Het college van burgemeester en wethouders wil het Bildt als streeknaam in leven houden. De naam is nu gekoppeld aan de gemeente het Bildt, maar die gaat per 1 januari op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Om te voorkomen dat de naam straks verdwijnt wil het college het Bildt als streeknaam aanmelden bij de beheerders van topografische kaarten. ,,Zo houden we het Bildt in ieder geval op de kaart”, zegt wethouder Nel Haarsma. Net als bijvoorbeeld Gaasterland en Twente zal het Bildt als streek op topografische kaarten vermeld worden.

Het is de bedoeling dat de streek-naam gebruikt wordt voor de Bildtpolders. Deze polders komen overeen met de gemeentegrenzen van het Bildt tot de herindeling van 1984. In dat jaar werd het Friestalige dorp Minnertsga bij het Bildt gevoegd. Dat maakte eerder deel uit van de opgeheven gemeente Barradeel.

De Bildtpolder vormde in de middeleeuwen de monding van de Middelzee. Het gebied werd drooggelegd nadat de Oudebildtdijk tussen Westhoek en Oudebildtzijl in 1505 gereedkwam. Het werd vervolgens bevolkt door dijkwerkers uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Zij namen hun taal mee, die zich in de Friese omgeving tot het huidige Bildts ontwikkelde. Het voorstel wordt op 7 december tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het Bildt behandeld.

