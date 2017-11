Regio woensdag, 1 november 2017

Snel internet in grijze gebieden ook in drie jaar Sneek - De aanleg van snel internet kan ook in de grijze gebieden op korte termijn beginnen, mits de gunning voor de witte gebieden aan Kabelnoord juridisch standhoudt. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) zei gisteravond tegen Friese wethouders dat het de bedoeling is dat beide gebieden parallel aan elkaar zullen worden voorzien van glasvezelinternet. Vier weken geleden maakte Poepjes bekend dat de witte gebieden - de delen van het buitengebied waar nu geen snel internet is - de komende drie jaar zullen worden aangesloten door Kabelnoord. Het Dokkumer kabelbedrijf krijgt hiertoe een achtergestelde lening van 35 miljoen euro. De provincie heeft daarnaast nog twaalf miljoen euro klaarliggen voor de grijze gebieden, de delen van de provincie waar nu alleen een coaxkabel ligt. Poepjes zei gisteravond bij een vergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten in Sneek dat Kabelnoord ook zal worden betrokken bij de besteding van dat geld, samen met het bewonersinitiatief DFMopglas. Dat lag al wel in de lijn der verwachtingen. Het is de bedoeling dat de grijze gebieden eveneens binnen drie jaar glasvezel krijgen. ,,It stribjen is om it parallel oan elkoar te dwaan.” De enige voorwaarde is dus dat Kabelnoord definitief de achtergestelde lening krijgt. In dat geval is het aansluiten van grijze gebieden ,,gjin probleem” , aldus de gedeputeerde. Geen vertraging Enkele wethouders gaven de gedeputeerde nog wel mee dat het plan om beide plannen tegelijkertijd uit te voeren, niet moet leiden tot vertraging voor de witte gebieden. Poepjes verzekerde dat dit niet zal gebeuren. Over twee weken verstrijkt de beroepstermijn voor de lening aan Kabelnoord. Mits geen rechtszaak wordt aangespannen, gaat de provincie dan meer informatie bekendmaken over beide plannen. Burgemeester van Littenseradiel Johanneke Liemburg en ook verschillende wethouders benadrukten bij Poepjes nog eens de urgentie van het aansluiten van witte gebieden.

