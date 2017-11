Regio woensdag, 1 november 2017

Nog veel vragen over bouw van energiefabriek Leeuwarden Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft stevige twijfels over de bouw van een energiefabriek bij de rioolwaterzuivering in Leeuwarden. Dit bleek gisteravond tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. In die begroting schrijft het dagelijks bestuur dat het volgend jaar verwacht te beginnen met de bouw van de fabriek. Bij de rioolwaterzuivering in Leeuwarden wordt nu op kleine schaal het slib uit de eigen zuivering verwerkt. In de energiefabriek moet alle riool-slib uit Fryslân worden omgezet in biogas. De productie zou daarmee worden verhoogd van 1,2 miljoen kuub naar 4,2 miljoen kuub. Het bouwen van de energiefabriek kost in totaal 35 miljoen euro. Doel is om het waterschap groener te laten werken. De doelstelling staat niet ter discussie, bleek gisteravond. De fracties in het algemeen bestuur steunen het streven naar meer duurzaamheid. Wel vragen zij zich af of Wetterskip Fryslân een eigen energiefabriek moet gaan runnen. ,,Hebben we daarvoor de kennis wel in huis? Ik ben er niet gerust op”, zei Paula van den Burg-Boersma (CDA). Van den Burg wil hierover eerst nog uitgebreid praten. ,,Op dit moment is het dagelijks bestuur wat mij betreft te stellig.” Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger) sloot zich hier bij aan. Hij noemde het begrotingsvoorstel nogal ,,voortvarend”. Cees-Pieter van Burgsteden (geborgd ongebouwd) vroeg zich af of het beheren van een fabriek een waterschapstaak is. ,,Een meer faciliterende rol of duwer van een project past misschien beter bij ons.” DB-lid Egbert Berenst reageerde op de twijfel aan de beschikbare kennis. Hij merkte op dat slibzuivering ,,niet helemaal nieuw” is voor het waterschap. Hij zegde toe in december verder te praten over het onderwerp.

