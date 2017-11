Regio woensdag, 1 november 2017

Drugs via de post, betaling via bitcoins

Sneek - Een anonieme tip uit 2015 resulteerde gisteren in een grote politieactie in Sneek. Met de aanhouding van drie verdachten uit Sneek en omgeving denkt de politie grootschalige drugshandel te hebben stilgelegd. Het onderzoek loopt nog.

De zaak heeft wortels in een opgerolde hennepkwekerij in een woonwijk in Sneek, in oktober 2015. Daar werden destijds drie verdachten voor aangehouden, onder wie een toen 29-jarige Sneker. De verdachten bleken voor 440.000 euro aan bitcoins te hebben verzilverd. Deze verdachten moeten overigens nog voor de rechter komen. In een vervolgonderzoek op die zaak werd in oktober 2016 een toen 31-jarige Sneker aangehouden. Hij had 65.000 xtc-pillen in zijn woning en werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar.

In de zaken werd gewerkt met digitale valuta, bitcoins. Het viel op dat betrokkenen in luxe huizen woonden, zonder hypotheek, en dat ze soms grote bedragen contact geld opnamen. De politie startte begin 2017 een onderzoek, waarbij gekeken werd naar de digitale geldstromen.

Het lijkt er op dat de verdachten xtc-pillen via de post verstuurden naar binnen- en buitenland. De drugs werden te koop aangeboden via het dark web, het verborgen deel van internet, en via bitcoins betaald. Criminelen gebruiken volgens de politie vaak tussenpersonen om bitcoins in contant geld om te zetten, om zo zelf buiten beeld te blijven. De politie volgde de transacties om te zien bij wie het meeste geld terechtkwam. Dat leidde tot de aanhouding van een 33-jarige verdachte uit Sneek.

De politie kwam bij hem via een fysieke transactie die vorige week plaatsvond in Sneek, waarbij de 31-jarige verdachte uit Sneek betrokken was. Dit is een van de verdachten van de hennepteelt in Sneek uit 2015. Bij die transactie werden 15.000 xtc-pillen in beslag genomen. De politie was getuige van deze transactie, waarmee tienduizend euro’s gemoeid waren, maar deed niet direct aanhoudingen. Sanders legt uit: ,,We wilden weten waar het geld naartoe ging. Dat was cruciaal voor het onderzoek.” Sanders sluit niet uit dat er alsnog aanhoudingen gedaan worden voor deze transactie. De herkomst van de drugs is nog onbekend. Verdere details over het onderzoek wil de politie nog niet kwijt.

De politie deed gisteren invallen in negen panden in Sneek en één in Winschoten. Daar zaten drie bedrijfspanden bij en zeven woningen. De zaken werden mogelijk gebruikt om crimineel verkregen geld te witwassen. De panden stonden onder meer op naam van een familielid van de 33-jarige. De resultaten van de actiedag worden vandaag gepresenteerd. Ook een 33-jarige man uit een klein dorp in Súdwest-Fryslân werd aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De verdachten werkten samen en worden verdacht van drugshandel en witwassen. De precieze rolverdeling wordt nog uitgezocht. Hoe het kan dat de 31-jarige in afwachting van de behandeling van de zaak uit 2015 zich bezig kon houden met drugshandel is onduidelijk.

Reacties: