Meer omzet en opdrachten elektronicaconcern Neways

Leeuwarden - Neways Electronics International heeft in de eerste negen maanden van het jaar 322,7 miljoen euro aan omzet binnen gehaald. Dat is 9,6 procent meer dan in die periode in 2016. Dat maakte het beursgenoteerde elektronicaconcern gisteren bekend.

Het aantal opdrachten dat het bedrijf, met een vestiging in Leeuwarden, heeft binnengehaald ligt ruim 20 procent hoger dan een jaar geleden. Vooral in het derde kwartaal werd de portefeuille stevig aangevuld. Eind september stond het orderboek op 248,5 miljoen euro, tegen 184,6 miljoen euro een jaar eerder. Deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in de opbouw van het orderboek in 2018. Daarnaast wist men de kosten goed in de hand te houden.

Neways verwacht over heel dit jaar op meer inkomsten en winst uit te komen dan vorig jaar. De onderneming heeft bij de werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China in totaal 2.612 medewerkers aan de slag en behaalde in het afgelopen jaar een netto-omzet van 393 miljoen euro.

,,Na de voor ons tegenvallende resultaten in de eerste helft van 2017 hebben we een positievere blik op de tweede helft van het jaar: de omzetgroei is dit kwartaal versneld, het orderboek is goed gevuld en het resultaat is verbeterd", aldus bestuursvoorzitter Huub van der Vrande. ,,De ontwikkelingen die we op het gebied van e-mobility (elektrisch vervoer, red.) realiseren verheugen me zeer.” Neways levert steeds meer onderdelen voor voertuigen op stroom.

Auto’s en halfgeleiders

Het elektronicaconcern, met hoofdkantoor in het Brabantse Son, deed de afgelopen maanden vooral meer werk voor de auto-industrie en fabrieken in halfgeleiders. Nieuwe opdrachten kwamen ook uit deze sectoren én de algemene industrie. Ook defensie, waarin de Leeuwarders zijn gespecialiseerd, leverde meer op. De medische industrie bleef stabiel.

