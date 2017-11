Regio dinsdag, 31 oktober 2017

Helm van Schelte van Aysma in Nederlandse canon

Schettens - De helm van Schelte van Aysma, een Friese officier die meevocht in de Tachtigjarige Oorlog, is geselecteerd voor de Canon van Nederland. In Schettens, de plaats waar Schelte begraven ligt, is het nieuws met gepaste trots begroet.

De Canon van Nederland belicht de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen uit de vaderlandse geschiedenis. Dat gebeurt via een tentoonstelling in het openluchtmuseum in Arnhem en op een internetplatform. Een van de deelnemende musea is het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest. Dit museum heeft de helm van Schelte voor de canon naar voren geschoven. ,,Dat is fansels fantastysk nijs. It is ús helm, de helm fan Sketten”, zegt André Buwalda, kerkrentmeester van PKN-gemeente Schraard, Schettens en Longerhouw.

De smeedijzeren helm hing jarenlang aan de muur in de toren van de hervormde kerk in Schettens. Niemand wist van wie het bijna zes kilo zware hoofddeksel was geweest. Onderzoek van conservator Jeroen Punt van het NMM wees vorig jaar uit dat de helm heeft toebehoord aan Schelte van Aysma. Punt ontdekte dat de helm die op Van Aysma’s grafsteen staat afgebeeld exact overeen komt met het exemplaar aan de muur. Dit exemplaar is dermate zeldzaam dat er volgens de conservator geen misverstand kan bestaan over de eigenaar.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 31 oktober

