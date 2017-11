Regio dinsdag, 31 oktober 2017

Op dansles ben je even geen patiŽnt, maar danser Drachten - Dans heeft een positieve uitwerking op de fysieke gesteldheid van patiŽnten die aan de ziekte van Parkinson lijden, ontdekte de Leeuwarder choreograaf en dansdocent Marlien Seinstra. Haar dansvoorstelling Dans, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder is al anderhalf jaar oud, en ze ziet de invloed op de levenskwaliteit van de deelnemers. Het dansproject Dans op Recept, 34 wekelijkse danslessen voor patiŽnten, mantelzorgers en verwanten, dat ze samen met fysiotherapeut Ronald van der Heijden ontwikkelde, kan dus voor parkinsonpatiŽnten in heel Frysl‚n heilzaam zijn. ,,Deelnemers zeggen: we hebben twee dagen profijt van de dansles. Dus eigenlijk zouden ze twee keer in de week cursus moeten hebbenĒ, zegt Seinstra. ,,Soms zie ik deelnemers binnenkomen: voorovergebogen schuifelend achter hun rollator. Maar zodra de muziek aan gaat, zie je compleet andere mensen. Dan lopen ze rechtop en met grote stappen. De dansles is dus ook goed voor het zelfvertrouwen.Ē Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 31 oktober

