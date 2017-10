Regio maandag, 30 oktober 2017

Basketbal herrijst uit zijn as in Oosterwolde

Oosterwolde - Het basketbal leeft weer in Oosterwolde. Nadat de basketballers van DIO er eind jaren zeventig de brui aan gaven, nam de achttienjarige Maurits Spruyt twee jaar geleden het initiatief om de sport terug te brengen in het dorp. Met succes.

Terwijl een stuk of twintig jongeren in de weer zijn met basketballen, trekt een bijzonder lange man alle blikken naar zich toe in sporthal De Boekhorst in Oosterwolde. De 2,13 meter lange Geert Hammink staat op het punt om een clinic te geven aan de leden en belangstellenden van DIO. Voorzitter Anne Franke Zwart sleept met materiaal. “We zijn weer begonnen met twee jongens die wilden basketballen en via hen ben ik erbij betrokken geraakt”, zegt Zwart. “En kijk nu: na twee jaar hebben we een vereniging met 35 leden en spelen we weer competitie. Nog geen twee jaar geleden waren we nog maar met zijn negenen.”

Maurits Spruyt, die het basketballen in Oosterwolde opnieuw op de kaart zette, is druk bezig met zijn warming up, vlak voor de clinic. “Ik speelde basketbal op school en wilde er meer mee doen. Ik keek naar de NBA via internet en vond het gewoon een heel gave sport.”

Geert Hammink (48) speelde medio jaren negentig in de NBA bij Orlando Magic en Golden State Warriors, en later onder meer in Griekenland en Duitsland. Dat hij nu een training verzorgt is een hoogtepunt voor Maurits. “Ik vind het geweldig, hij heeft zo veel ervaring. Ik kende hem eerlijk gezegd niet, maar heb hem wel even opgezocht op internet. Ik hoop dat hij ons details meegeeft die alleen toppers kennen.”

Lees de hele reportage in de papieren krant van 30 oktober 2017

