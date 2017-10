Regio maandag, 30 oktober 2017

Een titel met een lach en een traan voor Bitgummole

Het kampioenschap in de derde divisie vormde vrijdagavond voor Looft den Heer uit Bitgummole een hoogtepunt in een emotionele periode. Een maand eerder overleed hun bassist en erelid Syds Rondaan, op 71-jarige leeftijd. De ziekte en het overlijden van Rondaan hebben het afgelopen jaar veel indruk gemaakt op de bandleden.

Rondaan was bijna zestig jaar lid van Looft den Heer. Een band-heit, immen drt jo einliks net snder kinne, zegt voorzitter Jan Dijkstra. Rondaan was 38 jaar bestuurslid en regelde van alles, tot het maken van muziekstandaards in zijn carrosseriebedrijf aan toe. Ook veel van zijn familieleden zijn en waren lid.

Vorig jaar kreeg Rondaan twee dagen voor de NBK te horen dat hij leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Hy woe it doetiids einliks noch net fertelle. It soe de sfear yn de band mar bedjerre.

Veel bandleden waren er tijdens het spelen al wel van op de hoogte. Het optreden verliep emotioneel en de band kreeg een staande ovatie van het publiek.

Enkele maanden na dat NBK moest Rondaan vanwege zijn ziekte stoppen met spelen. Hij bleef betrokken, was aanwezig bij alle optredens en speelde nog een tijdje mee met jeugdorkest Eenhoorn Brass. Begin dit jaar werd hij benoemd tot erelid.

Vorige maand kwam kleinzoon Gert - slagwerker bij de band - met het voorstel om nog een keer te gaan spelen bij zijn toen erg zieke pake. Yn twa oeren hienen we mear as trije kwart fan de band by elkoar. We hawwe guon koralen by him spile. Hy fn it prachtich.

Op 27 september overleed Syds Rondaan. Na het begeleiden van de afscheidsdienst moesten de bandleden zich toch weer gaan richten op het NBK. Rondaan had hen steeds op het hart gedrukt dat ze daar wel mee door moesten gaan, vertelt Dijkstra. Doorzetten met zn allen, niet bij de pakken neerzitten: hij zei het vaak.

Een w eek later volgde een emotioneel studieweekeinde in Musselkanaal. Op zaterdagavond bekeken de leden gezamenlijk oude fotos en films. Wy hawwe doe prebearre de knop om te setten, al bleaune wy der yn de efterholle fansels wol mei dwaande.

Het doel werd vooral er met zn allen te staan op het NBK, wat de uitslag dan ook zou worden. Sat s dirigint Gijs Heusinkveld it foarf sei: hoet wy it ek dogge, wy stne hjir. En mei in prachtige ploech. De tslach makket dan efkes neat mear t.

Toen NBK-voorzitter Pieter van Diepen vrijdagavond bekendmaakte dat Looft den Heer dan ook nog de titel won, was de vreugde natuurlijk groot. Jo springe in gat yn de loft. En dan sjogge jo de bern dr stean, mei triennen yn de eagen, tinkend oan in jier lyn. Dizze titel is fansels prachtich, mar wat hnen we graach wollen dat hy der noch by wie. Een lach en een traan, letterlik. Dat hat s motto de frne wiken ek wol wat west.

Gisteren legden muzikanten een kampioensfoto bij het graf van hun oud-lid. Ze weten dat hij in belangrijke mate aan het succes heeft bijgedragen. Trochsette, dat hat er altyd roppen. As wy dat net dien hiene, dan wiene we no gjin kampioen wurden. Sa foarmet dizze titel in moaie oade oan Syds.

Alles over het NBK in de papieren krant van 30 oktober 2017

