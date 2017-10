Regio maandag, 30 oktober 2017

Storm brengt scheepvaart in problemen

Leeuwarden - Op een containerschip is gisterochtend boven Vlieland een opvarende zwaargewond geraakt door een ongeluk aan boord. Het schip raakte door de storm ook een container kwijt.

Het gewonde bemanningslid van het schip MSC Eyra, dat onder de vlag van Panama vaart, is per helikopter naar het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gebracht.

Bij Terschelling kwam gisterochtend ook de Drifa in de problemen door de harde wind en de hoge golven. De Drifa liep flinke averij op en is naar een haven gesleept.

Op het eiland kwam door het hoge water de Noordsvaarder, een zandplaat ten westen van eiland, onder water te staan.

De derde storm van dit jaar was vooral in het noorden van Nederland heftig. De wind was in de nacht van zaterdag op zondag boven Fryslân op zijn stevigst. Volgens het KNMI waren er zondagochtend nog windstoten van 75 tot negentig kilometer per uur. Uit voorzorg werden diverse dijkdoorgangen (coupuers) gesloten omdat de stormachtige wind leidde tot hoge waterstanden. Ook de keermuur in Harlingen ging zaterdagavond dicht.

De hulpdiensten kregen op diverse plaatsen meldingen van stormschade, zoals omgewaaide bomen en takken op de weg. Zo moest op de Groningerstraatweg tussen Leeuwarden en Hurdegaryp een boom worden omgezaagd die op de weg dreigde te vallen.

De Gordykster Merke werd vanwege de harde wind afgelast. De koopzondag en de kermis gingen wel door. In Heerenveen waaiden bouwhekken in de Sieverstraat om.

In Groningen trof waterschap Noorderzijlvest maatregelen. In de vroege zondagochtend was een waterstand van vier meter boven NAP reden om de hoge stormvloeddeuren in de zeesluis bij Farmsum te sluiten. Die doen dienst als stormvloedkering; de sluis was tijdelijk buiten gebruik voor de scheepvaart. Ook werd dijkbewaking ingesteld.

Op het IJsselmeer waren ook hoge waterstanden. Bij de stormvloedkering Ramspol is Rijkswaterstaat extra alert geweest.

