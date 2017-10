Regio maandag, 30 oktober 2017

Onderzoek naar brugbotsingen Lemmer-Delfzijl Leeuwarden - Binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer gaat een onderzoek instellen naar de vele aanvaringen van schepen met bruggen op de vaarroute Lemmer-Groningen-Delfzijl de afgelopen tijd. Afgelopen vrijdag botste een schip met kraanwagen tegen een brug bij Stroobos, waar het Prinses Margrietkanaal overgaat in het Van Starkenborghkanaal. Twee weken geleden kwam een vrachtschip vast te zitten onder de tafelbrug bij Zuidhorn, ook op het Van Starkenborghkanaal. “Het is een vaarweg met een hoog oppas-gehalte” zei Leny van Toorenburg van binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer tegen de NOS. Maar zij weet niet waardoor het zo vaak misgaat op de route door Fryslân en Groningen. Bij het onderzoek worden ook Rijkswaterstaat, een aantal verzekeraars en de provincies Fryslân en Groningen betrokken. Van Toorenburg: “Alle mogelijke oorzaken worden onderzocht.” Vorig jaar zomer was het ook al twee keer raak bij de Dorkwerderbrug in Dorkwerd (bij Groningen). In dezelfde periode kwam een boot vast te zitten onder een van de twee bruggen van de Oostersluis, ook in Groningen. Dit voorjaar ramde een leeg tankschip de Gerrit Krolbrug in Groningen. Het kan er volgens van Toorenburg mee te maken hebben dat veel bruggen in deze route op afstand bestuurbaar zijn. Ook zijn er op de route tussen Lemmer en Delfzijl allerlei verschillende soorten bruggen. Schippers moeten zich daardoor elke keer weer aanpassen aan een andere situatie. Ook de drukte speelt volgens haar een rol. “Ik ken geen vaarweg waar zo veel bruggen zijn en waar in de zomer zo veel recreatievaart is.” Het onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand is en leidt mogelijk tot veiligheidsmaatregelen. Het is nog onduidelijk wanneer het onderzoek klaar is. Rijkswaterstaat en provincies werken al jaren aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Bruggen worden opgehoogd, aquaducten aangelegd, sluizen uitgebreid en vaargeulen verdiept om de hele route geschikt te maken voor vrachtschepen van de klasse Va (110 bij 11,4 meter). In mei schoof het ministerie van Infrastructuur een deel van deze projecten op de lange baan, tot ongenoegen van de provincies. Het ging om de vervanging van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal bij Uitwellingerga, Ald Skou en Spannenburg. Dat zou eerst vanaf 2020 plaatsvinden, maar is tot na 2030 uitgesteld.

