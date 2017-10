Regio zaterdag, 28 oktober 2017

Taalapp Stimmen fan Fryslân vertelt waar je roots liggen

Leeuwarden - ‘Je accent verraadt je’: dat heeft Petrus tweeduizend jaar geleden al geweten en met de taalapp Stimmen fan Fryslân is dat nu ook wetenschappelijk aantoonbaar. Door online taalopdrachtjes uit te voeren, kan de app tamelijk precies vertellen waar je vandaan komt. “De app lokalisearre my yn Seisbierrum. Ik kom út Easterbierrum, dat hy siet der mar oardel kilometer nest”, aldus Willem Visser, als taalkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrokken bij het project. Hij gaf gisteren een presentatie over het project tijdens de Dei fan de Fryske Taalkunde.

Stimmen fan Fryslân is onderdeel van het Culturele Hoofdstadproject Lân fan Taal. Het is ontwikkeld op initiatief van de Noorse taalwetenschapper Nanna Haug Hilton aan de RUG. Het project werd onlangs genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs.

Data voor het project worden verzameld via crowdsourcing, de vrijwillige deelname van een groot aantal mensen die online taaltests uitvoeren . “By earder űndersyk nei ferskaat binnen de Fryske sprektaal moast de űndersiker fan elke dielnimmer lűds-opnamen meitsje”, legt Willem Visser uit. “Mar oan Stimmen fan Fryslân kin elkenien mei in smartphone of in kompjűter op eigen inisjatyf meidwaan.” Daardoor kunnen veel meer data verzameld worden, wat weer nauwkeuriger wetenschappelijke resultaten oplevert.

“Wy mikke op 10.000 unike dielnimmers. Sa belűke wy dy fameuze Fryske mienskip by de wittenskip.” Sinds de lancering van de app op 20 september zijn er al 35.000 geluidsopnamen gemaakt. “Wy fernimme dat minsken niget ha oan sok űndersyk en der graach oan meiwurkje.”

Een van de onderdelen van de Stimmen fan Fryslân-app is het uitspreken van woorden op basis van plaatjes. De 88 plaatjes in de test zijn zo gekozen dat alle klanken die in het Fries kunnen voorkomen de revue passeren. “As in protte minsken út alle hoeken fan de provinsje meidogge, helpe de resultaten ús bygelyks om nei te gean oft en hoe’t grinzen tusken de Fryske dialekten feroare of swakker wurden binne.” Denk bijvoorbeeld aan woorden als ‘ierappel’ of ‘sneon’: zijn er nog steeds zo veel verschillende uitspraken voor de aardappel in omloop en wint of verliest ‘saterje’ terrein aan ‘sneon’? Ook voor onderzoek naar klankverandering zijn de data een potentiële goudmijn: hoe gaat het bijvoorbeeld met de rollende Friese ‘r’, dringt de Gooise ‘r’ al door in het Fries?

Het is nog te vroeg om daarover conclusies te trekken, want mensen kunnen nog tot in 2018 aan het onderzoek meedoen. Overigens zijn niet alleen Friestaligen uitgenodigd: de tests kunnen ook in alle andere talen worden uitgevoerd.

“Komme dyn âlden út ferskillende hoeken, dan blykt faak datst fan beide âlden wat yn dyn taal oernimst”, aldus Visser. Tot nu toe geeft drie kwart van de deelnemers aan dat de app hun herkomst vrij goed tot uitstekend heeft gelokaliseerd.

