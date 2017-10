Regio zaterdag, 28 oktober 2017

Drukte rondom vliegbasis leidt tot klachten

Leeuwarden - Het is druk dit jaar op Vliegbasis Leeuwarden, en dat is te zien aan het aantal klachten dat de vliegbasis krijgt over geluidsoverlast. Dat is nu al hoger dan voorgaande jaren.

Voormalig commandant Denny Traas waarschuwde er vorig jaar al voor: 2017 zou een druk jaar worden op de vliegbasis. Naast de traditionele internationale oefening Frisian Flag in maart en april werd er meer geoefend dan voorgaande jaren. De piloten zitten tot eind dit jaar in een herstelperiode om trainingsuren in te halen, wat leidt tot extra vliegbewegingen. Verder was Leeuwarden gastheer van de FWIT, de Fighter Weapons Instructor Training, die dit jaar met twintig deelnemers uit zes landen groter was dan anders.

Dat is terug te zien in het klachtenoverzicht. Tot en met augustus werd 360 keer geklaagd over geluidsoverlast, zo blijkt uit klachtenrapportages van de vliegbasis. Ter vergelijking: in 2016 werd 199 keer geklaagd. In 2015 stopte de teller bij 86. De klachtpieken vallen samen met de grote evenementen. Zo werd in maart 48 keer geklaagd en in april 46. In die periode werd de oefening Frisian Flag gehouden. Zo’n vijftig straaljagers deden daaraan mee.

De FWIT begon in mei. Defensie meldde in mei tegen het Friesch Dagblad dat die training voor 1500 tot 2000 vliegbewegingen zou leiden, gemiddeld zo’n 24 per dag. In juni (73), juli (78) en augustus (80) kwamen daar veel klachten over binnen. Maandag begint het reguliere avondvliegen op de vliegbasis. Dat duurt tot en met week 50. Op 1 januari gaan de straaljagers weer op missie. Volgend jaar is geen FWIT op Leeuwarden.

FWIT

De afgelopen weken trainden de FWIT-piloten in Noorwegen. De training is gisteren afgerond. Van de twintig deelnemers slaagden er negentien. Zij krijgen op 9 november hun blauwe wapeninstructeursbadge met bijbehorend diploma. Zodra zij die op zak hebben kunnen zij hun nieuwe kennis over tactieken, sensoren en wapensystemen delen met andere piloten. Er deden zestien jachtvliegers en vier vliegers van een C-130 Hercules transportvliegtuig mee.

